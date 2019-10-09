مجلس النواب الإيطالي يصوت لصالح تقليص عدد المقاعد بالثلث

صوت مجلس النواب الإيطالي لصالح إصلاح دستوري يقضي بتقليص عدد المقاعد في البرلمان بمقدار الثلث.

وأيد الإصلاح الدستوري 553 نائبا من أصل 569، وبالتالي دخل القانون حول الإصلاح الدستوري حيز التنفيذ، علما بأن مجلس الشيوخ أيده في وقت سابق.

ومن المقرر أن يتم خلال الانتخابات المقبلة في عام 2023 انتخاب 200 عضو في مجلس الشيوخ بدلا من 315 عضوا، و400 عضو في مجلس النواب بدلا من 630 نائبا في الوقت الحالي.

وقالت حركة “خمس نجوم”، التي تقدمت بمشروع الإصلاح، إن ذلك يهدف إلى تقليص النفقات، إذ تبلغ رواتب كل برلماني نحو 15 ألف يورو في الشهر، بالإضافة إلى معاشات تقاعد مرتفعة مدى الحياة.

المصدر: وكالات