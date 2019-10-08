رئيس الوزراء الفرنسي ينتقد “التردد” الأمريكي بشأن شمال شرق سوريا

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، الولايات المتحدة لما وصفه بـ “التردد” في شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن الأولوية لدى باريس لا تزال محاربة “داعش”.

وقال فيليب أمام نواب البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن “الحرب على داعش لم تنته ومستمرة (بالتعاون) مع قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف أن “الحديث بثبات وتماسك أفضل من الرد بتردد واضح (الذي أظهره) شركاء محددون، خاصة الأصدقاء الأمريكيون”.

وجاء ذلك في معرض رده على انتقادات نواب المعارضة للحكومة الفرنسية لعدم الدفاع علنا عن القوات الكردية في وجه العملية العسكرية التركية الوشيكة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحاب قواتها من شمال شرقي سوريا، وذلك بالتزامن مع استكمال تركيا استعداداتها لشن عملية عسكرية في المنطقة.

المصدر: وكالة رويترز