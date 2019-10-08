قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم قيادات إثر إفشال محاولة تسلل لهم في محور نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 20:38
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سوريا: نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد يدعو الأكراد الي العودة إلى الوطن لأن الوطن هو مصيرهم النهائي
المقداد: نريد أن نحل كل المشاكل السورية بطريقة إيجابية بعيدة عن العنف وتحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا
وزير الخارجية الإيراني أبلغ نظيره التركي خلال اتصال هاتفي معارضة بلده عملية عسكرية داعيا إلى احترام وحدة أراضي سوريا
الرئيس الأميركي: قد نكون في طور مغادرة سوريا لكننا لم نتخلّ بأي شكل كان عن الأكراد فهم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون
بريطانيا تبلغ تركيا عدم دعمها خطتها لشن عملية شمال سوريا لخطورتها على زعزعة استقرار المنطقة وعلى جهود دحر تنظيم داعش
عضو المجلس السياسي في حزب الله حسن حب الله استقبل وفدا قياديا من حركة حماس وتأكيد على مواجهة محاولات تصفية المقاومة
وزير المال يدعو وزارتي الطاقة والأشغال للعمل على تعديل مراسيم بدلات إشغال الأملاك العامة بما يتناسب مع قيمتها الحالية
الرئيس اميل لحود: اعتماد قانون انتخاب جديد على أساس لبنان دائرة واحدة مع النسبية هو أفضل ما يمكن القيام به لبناء الدولة
الشيخ عبد الأمير قبلان يشدد خلال استقباله السفير المصري نزيه النجاري على رفض "صفقة القرن" ودعم حقوق الشعب الفلسطينني
تجمع العلماء المسلمين: نؤيد المطالب المعيشية للمتظاهرين وندعو رئيس الجمهورية للضغط على الحكومة لإقرار موازنة تعالجها
بروكسل تتهم رئيس الوزراء البريطاني باللعب بمستقبل اوروبا وتمهله حتى نهاية الاسبوع لتقديم تسوية مقبولة للخروج من الاتحاد
المستشارة الألمانية تحذر رئيس الوزراء البريطاني من استبعاد أي اتفاق بشأن بريكست نظرا لعدم وجود مقترحات جديدة من لندن
الخارجية الأميركية تمنع السفير الاميركي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته في التحقيق بإجراءات عزل ترامب
الجزائر: الشرطة تمنع تظاهرتين للطلاب من اكمال سيرهما وسط العاصمة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية
مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر مع 6 آخرين بعملية أميركية-أفغانية بولاية هلمند جنوب أفغانستان
الصين تندد بقرار واشنطن إدراج 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء للتورط في قمع الأقليات في منطقة شينجيانغ غرب البلاد
الهند تتسلم أول طائرة رافال من أصل 36 مقاتلة طلبتها عام 2016 من فرنسا ضمن سعيها لتحديث أسطول طائراتها المقاتلة
حكومة الاكوادور: انخفاض إنتاج النفط بنسبة 12% بعد استيلاء محتجين على ارتفاع أسعار المحروقات على 3 منشآت نفطية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: حركة الجهاد الاسلامي أعادت الاعتبار لقضيتنا والعلاقة معها استراتيجية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم قيادات إثر إفشال محاولة تسلل لهم في محور نجران
منذ 36 mins
8 October، 2019
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