قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم قيادات إثر إفشال محاولة تسلل لهم في محور نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 20:38

قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم قيادات إثر إفشال محاولة تسلل لهم في محور نجران

منذ 36 mins 8 October، 2019
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