موسوي: سيتم ارسال تفاصيل مبادرة هرمز للسلام خطيا الى البلدان ذات الصلة قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 20:38

موسوي: سيتم ارسال تفاصيل مبادرة هرمز للسلام خطيا الى البلدان ذات الصلة قريبا

منذ 40 mins 8 October، 2019
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