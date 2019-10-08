باسيل: نريد ان يطال الاصلاح كل شيء من دون حمايات وامتيازات

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير الخارجية جبران باسيل ان “الفرق بين الموازنة السابقة وهذه الموازنة أننا كنا نطالب بالاصلاحات، واليوم نطالب باصدار الموازنة بسرعة، لكن لا يجوز اصدارها إذا لم تصدر معها الاصلاحات المناسبة”، وقال “إننا مجبورون ان نحقق هذه الاصلاحات ومنها الكهرباء والهدر، وهذه الاجراءات تعطي نتيجة فعلية”.

وأكد باسيل بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “لبنان القوي” “إننا نريد ان يطال الاصلاح كل شيء من دون حمايات ومن دون امتيازات، ومن الممكن ان يكون هذا الوجع والالم الاقتصادي مناسبة لتصحيح التراكمات”، مشيرا إلى انه “عندما يطال الاصلاح السياسيين وحصصهم يمكن بعدها ان يطال المواطنين، وعندما يطال كل موظفي القطاع العام بالشكل اللازم عندها يمكن القول اننا سنطال العسكريين والقضاة وغيرهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام