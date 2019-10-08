أنور الخليل: الجيش اللبناني قلب لبنان ودرعه وسياجه الاول

أكد أمين عام كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل “الوقوف إلى جانب مؤسسة الجيش اللبناني، التي شكلت ولا زالت قلب لبنان ودرعه وسياجه الأول”.

موقف الخليل جاء الثلاثاء خلال زيارته على رأس وفد من حاصبيا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وقال الخليل “نشد على أياديكم في دوركم الحاسم المتصل بالاستقرار الأمني الداخلي الذي يمثل الأساس لكل استقرار”، وتابع “رأينا مؤخرا أن هناك مخططا يستهدف أقدس وأفضل مؤسسات الوطن بالتشكيك والتضليل”، ولفت الى ان “الأكثرية الساحقة من المواطنين يضعون الجيش على رأس المؤسسات الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام