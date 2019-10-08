الحريري: العمل لا يزال جاريا مع الإمارات لدخولها باستثمارات في لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري إن “هناك وعدا من الإماراتيين باستثمارات ومساعدات مالية للبنان والعمل جار لحصولها”، ولفت إلى أن “العمل لا يزال جاريا مع الدولة الإماراتية من أجل دخولها في استثمارات في لبنان”.

وأضاف الحريري في حديث له قبيل عودته من الامارات الى لبنان الثلاثاء أنه “يعود إلى بيروت ولبنان كله مدعوم من دولة الإمارات وليس سعد الحريري فقط”، وتابع أن “الإمارات تريد للبنان أن يكون معافى وأن يعيش اللبنانيون بشكل جيد”.

واعتبر الحريري أن “لبنان اليوم في حاجة إلى وضع أسس جديدة لاقتصاده، تبدأ بتوفير فرص عمل والحد من الإنفاق ودمج المؤسسات التي لا عمل لها لكي نخفض التكاليف”، واضاف “لكي نحرك الاقتصاد اللبناني، يجب أن نستثمر بسيدر، وهناك خطة ماكينزي التي تؤمن لنا اقتصادا مستداما”، على حد قوله.

أما بخصوص الزيارة التي ينوي القيام بها للسعودية وتحديد موعد لها، قال الحريري “هناك 18 اتفاقية بيننا وبين المملكة تم إنجازها، ولا تزال هناك اتفاقيتان يتم العمل عليهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام