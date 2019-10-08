“تجمع العلماء”: اميركا تعمل على افتعال أزمات داخلية في أكثر من بلد عربي

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان ان “الولايات المتحدة الأميركية تعمل في الآونة الأخيرة على افتعال أزمات داخلية في أكثر من بلد عربي”، وتابع “خصوصا دول محور المقاومة بعد أن فشلت في إجبارها على تنفيذ إملاءاتها المتمثلة أساسا بتمرير صفقة القرن”.

وأسف التجمع في بيان له الثلاثاء “للأوضاع الاقتصادية في أكثر من بلد من بلدان المحور تمر بأزمة خانقة ناتجة أولا عن الفساد المستشري داخلها، وثانيا بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة الأميركية”، وأعلن انه “يؤيد كل المطالب المعيشية التي نادى بها المتظاهرون في لبنان خصوصا لجهة مكافحة الهدر والفساد”، داعيا “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعمل على الضغط على الحكومة لإقرار موازنة تعالج هذه القضايا مدعومة بإجراءات عاجلة لحل أزمات مفتعلة كقضية اختفاء الدولار من السوق والتلاعب بسعره”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “قيام قطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وتدنيس أرضه”، وحيا “الشعب الفلسطيني الذي ما زال وحيدا يواجههم بما أوتي من قوة ويرابط في المسجد الأقصى لحمايته”، كما استنكر “قيام تركيا بالإعداد لشن هجوم على شمال سوريا وإقامة منطقة عازلة تدخل إليها سوريين موالين لها، مقدمة لتغيير ديمغرافي يؤثر في مشروع تقسيم سوريا”.

في سياق آخر، دعا التجمع “مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للتدخل لقبول ترشيح عضو مجلس الأمناء في التجمع الشيخ مصطفى ملص للمجلس الشرعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام