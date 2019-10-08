“جبهة العمل”: لوحدة الأمة وإنهاء كافة النزاعات لتحرير فلسطين وكل الأراضي المحتلة

دعت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان إلى “الانتقال من مشروع وعقلية الحزبية والسير في بناء مشروع الأمة المتكامل من أجل تحرير فلسطين وكل الأراضي العربية والإسلامية المحتلة”، ولفتت إلى أن “المشروع الإسلامي المتكامل هو البوابة الحقيقية للعبور نحو فلسطين وتحقيق النصر المبين”.

وأكدت الجبهة في بيان لها الثلاثاء “الحرص على وحدة الأمة ووجوب العمل من أجل إنهاء كافة النزاعات والصراعات في المنطقة، بدءا من الحرص على وحدة سوريا أرضا وشعبا ومؤسسات بعد دحر المؤامرة الأميركية والصهيونية والإرهابية، وإنهاء النزاع في ليبيا وإعادة الأمن والأمان إليه”.

وشددت الجبهة على “أهمية تطوير العلاقة العربية والإسلامية نحو فتح كل خطوط الحوار ومد جسور المحبة والأخوة بعيدا عن هيمنة الدول الأجنبية وعلى رأسها الإدارة الأميركية والتيقن من أنّ العدو الصهيوني الغاشم هو العدو الأول للأمة جمعاء”، واشارت الى أن “الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني يحتم على الجميع التعاون لإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين بكافة السبل وعلى رأسها العمل العسكري، لا التعاون من أجل تحقيق صفقة القرن المشؤومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام