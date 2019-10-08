جلسة للجنة الصحة النيابية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية في لبنان الثلاثاء برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب الاعضاء.

وبعد الجلسة، قال عراجي “كان على جدول اعمال اليوم اقتراحان، الاول يتعلق بتعديل بعض مواد القانون 78 تاريخ 29/11/2011 المقدم من النائب علي المقداد، اضافة مادة البودور البوتاسيوم وايودات البوتاسيوم ومادة الفليورور الى ملح الطعام، جرت ابحاث حوله، وتبين ان مادة الفليورور في الملح من الممكن ان تؤثر على صحة الانسان، على الجهاز العصبي”، وتابع “قد حضر الجلسة مندوب عن مركز الابحاث الصناعية ووزير الصحة كان في جلسة سابقة وقررت اللجنة منع اضافة الفليورور الى ملح الطعام”.

واضاف عراجي “اما الاقتراح الثاني فيتعلق بضمان وزارة الصحة للاضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية المقدم من النائب بلال عبد الله، فالجميع يعرف ان هناك تأمينا الزاميا للسيارات، وهذا التأمين ينص على انه في حال حصول حوادث تتم المعالجة على حساب التأمين”.

وأعلن عراجي ان “شركات التأمين تتنصل من علاج الذين يتعرضون للاصابات نتيجة حوادث السير وتتحول معظم الحالات الى حساب وزارة الصحة”،و اوضح ان “هذا الاقتراح يقضي بأن يكون التأمين من خلال وزارة الصحة وليس من خلال شركات التأمين لنضيف دخلا الى وزارة الصحة”، ولفت الى ان “موازنة وزارة الصحة لا تكفي الاستشفاء وتمتنع عن ادخال المرضى، ونحن نحاول ان نؤمن موارد من خلال رسوم لوزارة الصحة”، وتابع “لذلك قررنا دعوة وزيري الاقتصاد والصحة لبحث هذا الموضوع من اجل المزيد من الدرس واتخاذ الاجراءات اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام