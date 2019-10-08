ترامب ينتقد بشدة اجراءات الكونغرس لعزله ويصفها ب”المهزلة” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 19:08

ترامب ينتقد بشدة اجراءات الكونغرس لعزله ويصفها ب”المهزلة”

منذ 48 mins 8 October، 2019
الكونغرس الاميركي
الكونغرس الاميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها “مهزلة” مبررا بالتالي قرار منع السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي الإدلاء بشهادته.
وغرد الرئيس الأميركي “قد أرغب جدا بإرسال السفير غوردون سوندلاند وهو رجل جيد جدا وأميركي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماما”.
وصعدت إدارة الرئيس الأميركي الثلاثاء المواجهة مع الديموقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الاميركي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: ا ف ب

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