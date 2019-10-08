ظريف: اذا سعى السعوديون لمتابعة قضايا المنطقة عبر التفاوض وليس قتل الناس فإنهم سيحظون قطعا بمواكبة ايران لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 17:36

ظريف: اذا سعى السعوديون لمتابعة قضايا المنطقة عبر التفاوض وليس قتل الناس فإنهم سيحظون قطعا بمواكبة ايران لهم

منذ 20 mins 8 October، 2019
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