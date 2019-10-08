حب الله استقبل وفدا من حماس.. لمواجهة “صفقة القرن” وإنهاء الانقسام الفلسطيني

استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله حسن حب الله في حضور معاونه عطاالله حمود الثلاثاء وفدا قياديا من حركة “حماس” برئاسة ممثل الحركة في لبنان احمد عبد الهادي، حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

وأكد المجتمعون على “أهمية مواجهة المشروع الصهيو – أميركي التآمري، ما سمي بصفقة القرن والذي يهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية وفرض حصار على محور المقاومة، خصوصا بعد فشل المشروع الأميركي وأدواته في المنطقة، في سوريا والعراق واليمن وفشل كل أنواع الضغط والحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وحيا المجتمعون “أبطال العملية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تؤكد استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال الصهيوني عن ربوع الوطن فلسطين”، واشادوا “بمبادرة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التي جاءت لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس على قاعدة وحدة وطنية أساسها برنامج سياسي أساسه المقاومة وإسقاط المشروع التآمري المتمثل بصفقة القرن”.

وشدد المجتمعون على “معالجة قضايا العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر سن قوانين تنصفهم بصفتهم لاجئين وليسوا بأجانب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام