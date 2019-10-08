وزارة الصحة تنفذ مناورة تحاكي مكافحة تهديدات اشعاعية وكيميائية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 17:36

وزارة الصحة تنفذ مناورة تحاكي مكافحة تهديدات اشعاعية وكيميائية

منذ 53 mins 8 October، 2019
مناورة
لبنان

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أوسع وأضخم وأشمل مناورة حيّة تحاكي مكافحة تهديدات الكوارث الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية بعد أشهر من التدريبات في بلدة كفرفالوس في قضاء جزين.

وشاركت في هذه المناورة المؤسستان العسكرية والأمنية اللبنانية بالإضافة إلى الدفاع المدني والاطفاء والطبابة العسكرية ، فضلاً عن المستشفيات الحكومية والخاصة ، وفرق الصليب الاحمر اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف الرسالة . وأكّد وزير الصحة جميل جبق أنّ هذه المناورة هي الأولى من نوعها في لبنان كونها تضم جميع الفرق الصحيه والطبية والعسكرية والامنية وسلاح الجو وسرية مكافحة الدمار الشامل.

المصدر: قناة المنار

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