الفرزلي زار الرئيس بري: لتأجيل البحث برسالة رئيس الجمهورية نتيجة الواقع العام

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء نائبه في رئاسة المجلس النواب ايلي الفرزلي، وعرضا الاوضاع العامة.

وقال الفرزلي بعد اللقاء “نتيجة ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام والصحف في موضوع جلسة السابع عشر من تشرين الاول المخصصة لتلاوة رسالة فخامة الرئيس ومناقشتها، زرنا دولة الرئيس نبيه بري، وبعد النقاش ودراسة كل الظروف المستجدة والتي استجدت على كل المستويات، رأينا أن دولة الرئيس نبيه بري ليس مع تأجيل الجلسة ولا ضد تأجيلها، إنما حسب رغبة فخامة الرئيس وقراءته للواقع على الساحة اللبنانية”، وتابع “من وحي هذا النقاش، سأتشرف بزيارة فخامة الرئيس للوقوف على رأيه في هذا الشان، وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه بعد زيارة فخامة الرئيس، إذا تمكنا من ذلك في أقرب وقت”.

وأكد الفرزلي أن “المسألة ليست مسألة سحب الرسالة او عدمه، انما المسألة هي البحث في تأجيل توقيت النقاش، آخذين في الاعتبار الواقع العام وما يترتب على نقاش لا يكون فيه توافق حقيقي بين السادة النواب الذين يمثلون كل شرائح الشعب اللبناني”، وأوضح “الرئيس بري في جلسة السابع عشر من تشرين الاول مستعد تماما، وواجب دستوري واحترام لفخامة الرئيس تلاوة الرسالة ومناقشتها في الهيئة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام