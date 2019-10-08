هيئة الاسرى والمحررين تنفذ وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء رفضاً للتدخل الاميركي في ملف العميل الفاخوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 17:36

هيئة الاسرى والمحررين تنفذ وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء رفضاً للتدخل الاميركي في ملف العميل الفاخوري

منذ 58 mins 8 October، 2019
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