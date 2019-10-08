وزارة الصناعة تتابع أوضاع المسالخ في لبنان.. إقفال وتنبيهات

تتابع وزارة الصناعة اللبنانية عملها في إطار مسؤوليتها عن المسالخ، وحرصا على سلامة غذاء المواطنين اللبنانيين وضمان جودة اللحوم والتزام المسالخ الشروط البيئية، وبعد حملة تفتيش استمرت لثلاثة شهور شملت كل المحافظات اللبنانية.

وأظهرت كشوفاتها على المسالخ النتائج الآتية:

جبل لبنان

اقفال: 2

تم اقفال مسلخين: شركة زهران وشركة المر لعدم توفر الشروط الصحية والبيئية فيها وعدم التزام أصحابها بارشادات وزارة الصناعة.

اعادة فتح:1

وتمت إعادة فتح مسلخ شركة المر بعد قيام صاحبه بالمطلوب منه من اجراءات.

تنبيهات: 15

وتم توجيه تنبيهات إلى 15 مسلخا كالآتي: جورج وجوزف اسكندر، محمد علي نزها، Lebanese poultry company، شركة الفهد، راسم مكحل، شركة سليمان، شركة دحروج، خليفة لايف فود، انترفود، شركة زلفا، لطوف وساسين موسى، شركة المر، شركة عبيد، عبد الرحمن ومحمد زعيتر، وشركة العشي.

طلب وجوب تسوية وضع: 3

وأصدرت الوزارة قرارات بوجوب طلب تسوية ثلاثة مسالخ عائدة لجورج جرجس، شركة الكردي، وشكور بروزرز.

الشمال

تنبيه: 1

تم توجيه تنبيه لمسلخ طيور البترون بوجوب التزام الشروط والمعايير المطلوبة.

البقاع

اقفال واعادة فتح: 1

تم إقفال مسلخ Sodav لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية فيها وعدم التزام أصحابها بارشادات وزارة الصناعة. وبعد تنفيذه الشروط المطلوبة منه، أعيد فتحه وهو قيد المتابعة.

تنبيه: 5

تم تنبيه خمس مؤسسات عائدة لكل من: مهيب اللقيس، علاء الحاج حسن، تندر بول، يوسف عقيل، وجودات شحيتلي.

النبطية

إقفال: 1

تم اقفال مسلخ أحمد عطوي لعدم توفر الشروط الصحية والبيئية فيها وعدم التزام أصحابها بارشادات وزارة الصناعة.

طلب وجوب تسوية وضع: 10

وأصدرت الوزارة قرارات بوجوب طلب تسوية 11 مسلخا عائدة لكل من: مسلخ بنت جبيل، مسلخ طلوسة المركزي، مسلخ جباع، مسلخ الخيام، جرجس زراقط، علي شعيب، مسلخ النبطية، ابراهيم شهاب، علي وحسن ضاوي، محمد عبود.

لبنان الجنوبي

طلب وجوب تسوية وضع: 27

وأصدرت الوزارة قرارات بوجوب طلب تسوية وضع 27 مسلخا عائدة لكل من: بلدية البيسارية، عباس وهبي، غسان تنوخي، علي الطبل، جميل فركوح، بلدية الغازية، حسين الطبل، حسين عبدالله سرور، حسين شور، حسين محمد بيضون، حسين علي بيضون، حسن طراد، حسن حدرج، علي حدرج، ابراهيم موسى معنى، حسن ركين، مالك شلهوب، مصطفى قعفراني، بلدية صور، ابراهيم رومية، رضا قعفراني، رضا غبريس، محمد موسى معنى، حسن زيون، خالد الصباغ، بلدية صيدا، والجمعية التعاونية الزراعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام