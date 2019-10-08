السيسي: ما تشهده منطقة شرق المتوسط من توتر وتصعيد بسبب ممارسات أحادية الجانب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “ما تشهده منطقة شرق المتوسط من توتر وتصعيد هو بسبب الممارسات أحادية الجانب”. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني الثلاثاء في القاهرة “بحثنا ما تشهده منطقة شرق المتوسط من توتر وتصعيد في المواقف، قد ينتج عنه استقطاب دولي وإقليمي، وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، والإضرار بمصالح دول الإقليم”. وأضاف السيسي “تحقيق الأمن والاستقرار يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها”، لافتا “جددنا دعمنا للجهود الحكومة القبرصية للتوصل لحل شامل وعادل للقضية استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية