الجيش الجزائري يعلن توقيف إرهابيين اثنين وضبط مواد لصناعة القنابل بولاية خنشلة

أوقفت قوة من الجيش الجزائري بولاية خنشلة شمالي البلاد عنصرين اثنين وكمية من المواد والمعدات المستخدمة في صناعة القنابل التقليدية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، نشر عبر موقعها الرسمي الثلاثاء، أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية استطلاع بمنطقة بوجلباني، بلدية بابار، ولاية خنشلة (شمال الجزائر)، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس (الاثنين) القبض على الإرهابيين (د. عبد المالك) و(ب. الهادي). وأضاف “العملية، التي لاتزال متواصلة، أدّت أيضا من توقيف عنصري دعم، وحجز مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية