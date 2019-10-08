وزير الاقتصاد الفلسطيني:منتجات مصرية قريبا بالأسواق الفلسطينية بدلا من البضائع الإسرائيلية

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي أن الأسواق الفلسطينية ستشهد قريبًا وجود سلع ومنتجات مصرية بدلا من المنتجات الإسرائيلية، لافتا إلى أن ذلك “يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الفلسطينية للانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي.” وقال العسيلي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الثلاثاء، “سنرى قريبا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلا من المنتجات الإسرائيلية، وسنرى أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية”. وتابع “هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية والحرفية”.

وتابع العسيلي مؤكداً أن “مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين”، معربا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري. ويقوم وفد فلسطيني كبير برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، منذ مساء أمس بزيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام. ويتضمن جدول أعمال الوفد سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات، لتنفيذ قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه سيجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية