بيسكوف: واشنطن لم تبلغ موسكو حول سحب قواتها من سوريا وروسيا لا تعرف إن كان هذا يحصل اصلاً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 16:06

بيسكوف: واشنطن لم تبلغ موسكو حول سحب قواتها من سوريا وروسيا لا تعرف إن كان هذا يحصل اصلاً (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 8 October، 2019
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