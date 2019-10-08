نائب القائد العام للجيش الايراني: المعدات الدفاعية الايرانية بثت الرعب في قلوب الأعداء

أكد نائب القائد العام للجيش الايراني العميد محمد حسين دادرس أن “المعدات الدفاعية المحلية الصنع بثت الرعب والخوف في نفوس الأعداء”. كما تفقد نائب القائد العام للجيش الايراني معرض انجازات وقدرات منظمة الصناعات الدفاعية، واطلع على منتجاتها في مجالات القتال الفردي، والدفاع الجوي، وأنواع الصواريخ وقذائف الهاون، والذخيرة الخفيفة والثقيلة، والعجلات المدرعة والتكتيكية. واعرب العميد دادرس عن ارتياحه للانجازات الجديدة لمنظمة الصناعات الدفاعية، قائلاً “تركز الأسلحة الدفاعية الجديدة على الاحتياجات الاستراتيجية والتكتيكية للقوات المسلحة”.

المصدر: وكالة أنباء فارس