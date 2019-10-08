ماكرون يدعو الأمة الفرنسية إلى التوحد لمواجهة ما أسماه “الشر الإسلامي”

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل مكافحة ما وصفه بـ “الشر الإسلامي” بصرامة، داعياً الأمة إلى التوحد من أجل مواجهته. وقال ماكرون، في كلمة ألقاها الثلاثاء بمناسبة تأبين ضحايا اعتداء استهدف مديرية شرطة باريس قبل أيام، “أتعهد بخوض معركة بلا هوادة ضد الإرهاب الإسلامي، وأدعو الأمة جمعاء لمكافحة الشر الإسلامي المتطرف”، حسب قوله. وحيا ماكرون ذكرى الشرطيين الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم في مديرية شرطة باريس يوم الخميس الماضي، مثنيا على “عمل زملائهم الذين استطاعوا القضاء على المعتدي”.

وشارك مراسم التأبين، التي جرت في مديرية شرطة باريس حيث وقع الاعتداء، عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير الداخلية كريستوف كاستانير وشخصيات سياسية وعائلات الضحايا، إلى جانب الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند. ووضع الوزير كاستانير أوسمة جوقة الشرف على ضريح الضحايا، وعُزف النشيد العسكري. وقام المعتدي ميكاييل آربون الذي يعمل موظفا إداريا في مديرية شرطة باريس بالاعتداء بالسلاح الأبيض على زملائه في نحو الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي لباريس) الخميس الماضي ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر شرطة وموظف في الإدارة بالإضافة إلى جرح شخص خامس. ووضعت الشرطة زوجة المعتدي رهن التحقيق لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. وتسلمت النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، مساء الجمعة الماضية، ملف التحقيق “بعد أن بينت التحقيقات أن الاعتداء يحمل دوافع إرهابية نظرا لتصرفات المعتدي السابقة للاعتداء”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية