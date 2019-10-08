قطع الاشجار الحرجية الشوح والأرز في شير الصنم في محمية كرم شباط مستمرة

تستمر عمليات قطع الاشجار الحرجية الدهرية (الشوح والأرز) في محلة شير الصنم في محمية كرم شباط ومحيطها في اعالي عكار، حيث ان الحطابين المتعدون على الطبيعة وبيئة الغابات في اعالي عكار مستمرون في عمليات القطع غير ابهين.

وأشار ابناء المنطقة الى “ان اكثر من 20 شجرة ارز وشوح معمرة، قد تم قطعها الى الان واصوات مناشير الحطب تسمع من بعيد وسط هذه الغابات، حيث يعمل الحطابون على نقل ما يقطعونه من اشجار على ظهور البغال والحمير الى حيث ممكن ان تصل الشاحنات الصغيرة، تمهيدا لنقلها الى الوجهة التي يتم بيعها من دون وازع من ضمير، او من قانون في هذه المنطقة البعيدة عن اعين المسؤولين المعنيين، الذين من المفترض ان تكون اعينهم مفتحة وساهرة لحماية هذه الغابات”.

وأشار الناشطون البيئيون الى “ان عمليات القطع تتم نهارا جهارا، واضعين هذه المجزرة الحاصلة في غابات شير الصنم برسم كل الجهات الرسمية في الوزارات المعنية، ذلك ان واقع الغابات بات لا يحسد عليه حرقا وقطعا وجرفا، وهيبة الدولة تبدو شبه مجمدة في هذه المواقع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام