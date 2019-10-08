الخارجية الايرانية: طهران مستعدة لإقامة اتصالات عاجلة مع أنقرة ودمشق لمعالجة موضوع القلق لدى الطرفين سلمياً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 13:02

الخارجية الايرانية: طهران مستعدة لإقامة اتصالات عاجلة مع أنقرة ودمشق لمعالجة موضوع القلق لدى الطرفين سلمياً

منذ 38 mins 8 October، 2019
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