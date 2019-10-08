الخارجية الايرانية : الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية كان يجب أن يتم قبل ذلك بكثير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 13:02
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طهران : سنقلص المزيد من التزاماتنا النووية في حال عدم تقديم الاوروبيين خطوات عملية
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الأمم المتحدة: نعاني عجزاً مالياً قدره 230 مليون دولار واحتياطاتنا المالية قد تستنفذ قبل نهاية الشهر الجاري
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الخارجية الايرانية : الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية كان يجب أن يتم قبل ذلك بكثير
منذ 39 mins
8 October، 2019
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