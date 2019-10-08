روسيا ترصد 24 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 20 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، في نشرتها على موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 24 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات، إدلب (7) واللاذقية (9) وحلب (4) وحماه (4) ، بينما رصد الجانب التركي 20 خرقا، وذلك في محافظات، اللاذقية (5) وإدلب (10) وحماه (4) وحلب (1). ولم يقم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية،

وبشكل عام تم تنفيذ 2218 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3634.741 طن. ويذكر أنه وفقا لاتفاق سبق وتوصل إليه الطرفان الروسي والتركي، فقد تم إعلان “نظام صمت” بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم 31 آب/أغسطس.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية