طرق فعالة وبسيطة للتحكم بضغط الدم المرتفع

يمكن لضغط الدم المرتفع أن يهدد بتطور الخثار أو ظهور جلطة أو نوبة قلبية، لذلك من المهم خفضه في الوقت المناسب، ولذلك دعا المتخصصون إلى طرق بسيطة لتحقيق الاستقرار في الضغط دون دواء.

يعتبر ضغط الدم مرتفعا عندما يكون مؤشر الضغط عند 140/90 وأعلى، وأسهل طريقة لتخفيضه هي تناول المثباط ومدرات البول، ومع ذلك ينصح العلماء في المقام الأول بضبظ نمط الحياة.

فوفقا لأستاذ في مستشفى جامعة مانهايم بيرنهارد كرامر، إن فقدان الوزن يساعد على استقرار ضغط الدم، فزيادة أربعة أرطال إضافية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، كما نقل موقع “ميديك فورم”.

من الضروري أيضا تخفيف النظام الغذائي، حيث تساعد الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم ورفض الملح في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.

والنشاط البدني مهم أيضا، الركض الخفيف وركوب الدراجات والسباحة تساعد في خفض ضغط الدم، حيث أن 150 دقيقة من الألعاب الرياضية في الأسبوع تقوي الأوعية الدموية والقلب.

الزعرور وعصير الشوندر والثوم والمغنيسيوم تساعد على خفض الضغط، حيث يوصي الخبراء بشرب ما يصل إلى ربع لتر من العصير يوميا و300-500 ملغ من المغنيسيوم، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدمويةوتوسيعها ، وبالتالي، خفض ضغط الدم عن طريق زيارة الساونا، ومع ذلك فإن هذه الطريقة مناسبة فقط للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

المصدر: سبوتنيك