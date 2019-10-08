احصاءات غرفة التحكم: سقوط 14 جريحاً في 13 حادثاً خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 08:16
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التلفزيون السوري: أنباء عن عدوان تركي استهدف تل طويل في المالكية أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي وتل أبيض بريف الرقّة
التلفزيون السوري: الغارات الجوية التركية استهدفت مواقع "قسد" بالقرب من معبر سيمالكا الحدودي مع العراق
"قسَد": لا نتوقع من الأميركيين حماية شمال شرق سوريا لكن عليهم تفسير عدم الإيفاء بتعهداتهم بتطبيق الاتفاق الأمني الحدودي
الرئيس الأميركي يهدد بالقضاء على الاقتصاد التركي وتدميره بالكامل إذا تجاوزت أنقرة الحد في سوريا بعد انسحاب قواتنا
البنتاغون: أوضحنا لتركيا أننا لا نؤيد عملية تركية في شمال سوريا ونحذر من عواقبها على استقرار تركيا والمنطقة وخارجها
مسؤول أميركي رفيع المستوى: سحب بضعة جنود منتشرين على الحدود التركية وعدا ذلك لم يتغير وضعنا العسكري شمال شرق سوريا
السناتور ميتش ماكونل: أي إنسحاب متسرّع من سوريا لا يمكن إلا أن يكون لصالح روسيا وايران والنظام السوري ويزيد خطر "داعش"
أميركا: السناتور الجمهوري ليندسي غراهام يدعو ترامب للعودة عن قرار سحب القوات من شمال سوريا معتبرا أنه ينطوي على كارثة
الخارجية الفرنسية: ندعو تركيا إلى تجنب أي مبادرة من شأنها أن تتعارض مع مصالح التحالف الدولي ضد داعش شمال شرق سوريا
الرئيس العراقي برهم صالح يدعو إلى منع الاندفاع لاستخدام القوة المفرطة ووقف التصعيد والدخول في حوار وطني دون تدخل أجنبي
الرئيس برهم صالح: المتربصون والمجرمون الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنية بالرصاص الحي هم أعداء هذا الوطن والشعب
الرئيس صالح: سندعم جهود الحكومة لإجراء تعديلات وزارية لتطوير الأداء ونفعّل دور المحكمة المختصة بالنزاهة محاكمة الفاسدين
الرئيس صالح: نثمن دور المرجعية الدينية ولإعادة النظر بالقانون الانتخابي لمجلس النواب وسن قانون جديد يعيد ثقة الشعب به
نادي الأسير الفلسطيني: 6 أسرى في سجون العدو يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 86 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري
مفاوضات غير مباشرة في جدة بين ممثلين عن حكومة عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لتقاسم السلطة جنوب اليمن
الرئيس ميشال عون: الاجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها أن تعيد العافية للاقتصاد وقطاعات الانتاج
الرئيس عون: لبنان قادر على مواجهة الضغوط لأن الوحدة الوطنية مصانة والخلافات السياسية لا تؤثر على الموقف الوطني العام
وزير الدولة حسن مراد: لا بدّ من التواصل الرسمي مع الحكومة السورية لتخفيض الرسوم على الصادرات وخدمة القطاعات الإنتاجية
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: المصرف يؤمن باستمرار الدولارات للأسواق بالأسعار الثابتة حاليا ولا سوق موازية للدولار
سلامة: موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية باستثناء الذهب بحدود 38,5 مليار وهي ارتفعت بالرغم من خفض تصنيف البلد
وزارة الصحة تنظم الثلاثاء في كفرفالوس المناورة الحية الاضخم في لبنان لمواجهة خطر عدوان كيماوي واشعاعي
اتحاد نقابات المخابز والافران يطالب بايجاد الحلول لعدم توفر الدولار الاميركي بالسعر الرسمي الذي يؤثر سلبا على القطاع
المحكمة العسكرية تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على السوريين الفارين حسام قرقور ومحمد الإيعالي للانتماء لـ"داعش" الارهابي
الهند: لقاء يجمع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي الجمعة لحل النزاعات التجارية والحدودية والدبلوماسية
لجان التحقيق لعزل ترامب تطلب من موظفي البنتاغون والبيت الأبيض تقديم وثائق عن قراره بوقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا
البيت الأبيض: المفاوضات مع الصين ستستأنف الخميس وتركز على حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والزراعة
بروكسل: استئناف المحادثات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين حول تعديل النقاط الإشكالية في خطة البريكست
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
احصاءات غرفة التحكم: سقوط 14 جريحاً في 13 حادثاً خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 18 mins
8 October، 2019
لبنان
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