تركيا تعلن إكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا وترسل تعزيزات إلى حدودها

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن استكمال كل الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، فيما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقال وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته ليلة الثلاثاء، إن قواتها لن تتسامح إطلاقا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا.

وفي غضون ذلك، أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على حدوده الجنوبية، وسط ترقب لإطلاق تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن هذه التعزيزات تشمل 10 شاحنات محملة بالدبابات خرجت من محيط بلدة يايلاداغي بولاية هطاي المحاذية للحدود مع سوريا جنوبي البلاد، وانطلقت باتجاه الولايات الواقعة جنوب وجنوب شرقي تركيا.

وفي السياق نفسه، وصل إلى مدينتي قرق خان وخاصة بولاية هطاي التركية، حسب الوكالة، رتل عسكري مؤلف من 80 مدرعة.

المصدر: وكالات