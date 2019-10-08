روسيا: يجب حلحلة الوضع في الخليج عبر توحيد الجهود وليس تحديد المذنبين مسبقا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2019 - 05:00

روسيا: يجب حلحلة الوضع في الخليج عبر توحيد الجهود وليس تحديد المذنبين مسبقا

منذ 2 ساعة 8 October، 2019
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أخبار دولية - روسيا

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى ضرورة حلحلة التوتر في منطقة الخليج عبر توحيد جهود كل الأطراف وليس التفرقة، منتقدا “تحديد المذنبين في كل الأحداث مسبقا”.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، عقب لقاء بينهما اليوم الاثنين في بغداد: “لدينا مواقف مشتركة حول سبل تحقيق حلحلة للأوضاع في منطقة الخليج. نعتقد وزملاؤنا العراقيون أن من الضروري العمل على ذلك بصورة توحد جهود كل الأطراف، وليس من خلال الخطط التي تبث الفرقة وتحدد مسبقا المذنبين في كل ما يحدث”.

وأكد لافروف موقف روسيا من الموضوع على خلفية استمرار التوتر في منطقة الخليج وسط تصاعد الخلافات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

المصدر: وكالات

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