مصرع 5 أشخاص جراء حريق في فندق ببغدادمصرع 5 أشخاص جراء حريق في فندق ببغداد

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء حريق بأحد الفنادق في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة “السومرية” العراقية عن مصدر في الشرطة قوله، إن “الحصيلة النهائية لحادث الحريق الذي طال أحد الفنادق بمنطقة العرصات وسط بغداد هي مصرع خمسة أشخاص”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل”، مشيرا إلى “مشاركة أكثر من 20 عربة تابعة للمديرية في إخماد الحريق”.

وأشار المصدر إلى أن “خبير الأدلة الجنائية سيقوم بمهامه من أجل معرفة أسباب الحريق”.

المصدر: السومرية نيوز