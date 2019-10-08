طهران تبلغ أنقرة معارضتها شن أي عمل عسكري تركي في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن إجراءات تركيا شمال شرق سوريا مؤقتة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تشاووش أوغلو أكد لظريف على احترام تركيا لوحدة الأراضي السورية، وذلك خلال تناول الوزيرين التطورات في شمال شرق سوريا.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن ظريف أبلغ تشاووش أوغلو معارضة طهران لأي عمل عسكري تركي في سوريا، مشددا على وجوب احترام تركيا للسيادة الوطنية السورية، وتطبيق اتفاقية أضنة كأفضل حل لكل من تركيا وسوريا لأجل إزالة مخاوفهما.

كما أكد ظريف على ضرورة محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

المصدر: وكالات