السيناتور الأمريكي غراهام يدعو لفرض عقوبات على تركيا في حال مهاجمتها لأكراد سوريا

طالب السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبرا أن هذا الخيار “ينطوي على كارثة”.

وقال السيناتور المقرب من ترامب في تغريدة على “تويتر”: “إذا طبقت هذه الخطة التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين”.

وأعرب غراهام عن أمله بفرض عقوبات على تركيا “إذا لزم الأمر” في حال مهاجمتها للأكراد.

واعتبر غراهام أن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا يعني “التخلي عن حلفائنا الأكراد وتسليم سوريا إلى روسيا وإيران وتركيا وهو يطلق العنان لكل إسلامي متطرف، ووضع السلاح في يد الأشرار لتدمير الرجال الطيبين”.

وحذر غراهام من أن قرار ترامب “يضمن عودة تنظيم “داعش”، كما أن التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أمريكا”.

وأضاف السيناتور أن الأمريكين أرسلوا من خلال التخلي عن الأكراد “أخطر إشارة ممكنة بأن الولايات المتحدة حليف غير موثوق به، وهي مسألة وقت قبل أن تتصرف الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية بطرق خطيرة”، حسب تعبيره.

المصدر: وكالات