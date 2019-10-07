الحريري من ابو ظبي: ما نقوم به في لبنان اننا نحافظ على الليرة مقابل الدولار ونعمل على موازنة حقيقية واصلاحات بنيوية

اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال لقائه الجالية في ابو ظبي، أن “الامارات كانت دائما الى جانب لبنان تساعده، ونحن بالنسبة لنا اي شيء يمس الامارات يمسنا شخصيا، واقول لاهلنا في الامارات نحن نعتبر اننا شعب واحد”، وقال: “إننا منذ شهرين نتحاور مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد من اجل مؤتمر الاستثمار، وكل رجال الاعمال اليوم يتطلعون الى فرص جدية للاستثمار في لبنان، واللجنة العليا ستنعقد قريبا في لبنان وسنحدد تاريخها قريبا ونحدد عدة اتفاقيات بين البلدين، وتفاءلوا بالخير تجدوه”.

اضاف: “لدينا ازمة اقتصادية ولا احد ينفي ذلك، وخاصة اننا قمنا بواجباتنا خلال الازمة، وما يحدث اليوم في لبنان اننا نعمل على موازنة حقيقية مع مستوى دين منخفض اكثر، مع اصلاحات بنيوية اساسية وقرارات صعبة، ومن هذه القرارات انه على الجميع التعامل لتخفيض الانفاق والتكاليف التي وضعناها على كاهل الدولة واللبنانيين، وهذه الاصلاحات في الضمان وهيكلية الدولة والغاء ودمج مؤسسات وامور تفيد البلد”.

وتابع: “في مكان ما في القطاع الخاص لدينا العديد من الفرص، ونحن من الدول التي تدير الاتصالات، واليوم هناك شبه تفاهم في البلد على ان يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “هناك من يتحدث عن ازمة دولار في لبنان، وهناك مشكلة اقتصادية في كل المنطقة، وما نقوم به في لبنان اننا نحافظ على الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ونحن في هذا الوقت نعمل على الموازنة والاصلاحات”.

ودعا “الجالية اللبنانية في كل دول العالم، لتساعد في الاستثمار في لبنان، فنحن امام فترة 3 اشهر اما ان نكون امام اصلاح حقيقي وقوانين متطورة تساعد بالاستثمار، ونحن نعمل على قانون مناقصات سيصبح اسمه قانون مشتريات، وبعدها لن يفتح كل واحد على حسابه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام