ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي تماما في حال قيامها بأي عمل يعتبره “خارجا عن عن الحدود”، بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من شمال سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” الاثنين “كما صرحت بصرامة سابقا وللتأكيد فإنه إذا قامت تركيا بأي عمل يعتبر وفق حكمتي التي لا مثيل لها خارجا عن الحدود، سأدمر وأمحي الاقتصاد التركي تماما وقد فعلت ذلك سابقا”، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب “تركيا وأوروبا والآخرين يجب أن يهتموا بأمر مقاتلي داعش المعتقلين وعائلاتهم”، وتابع “الولايات المتحدة فعلت ما لا يمكن لأي أحد فعله والوقت قد حان أن يتحمل الآخرين في المنطقة نصيبهم لحماية أراضيهم”.

المصدر: سبوتنيك