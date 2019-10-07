فنلندا: على “الاتحاد الأوروبي” التفاوض بصوت واحد حول “بريكست”

قال رئيس الوزراء الفنلندي انتي رينيه الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في الفترة الحالية إن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يتمسك بموقف موحد حول بريكست”.

واضاف رينيه الاثنين خلال محادثته هاتفيا مع مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشيل بارنييه “لقد اتفقنا مع بارنييه على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتفاوض بصوت واحد في مفاوضات بريكست”، وتابع “لقد قلت أيضا ان الدول الباقية في الاتحاد ستواصل دعمه الكامل في المحادثات”.

وأشار رينيه الى ان “مفاوض الاتحاد الأوروبي حول بريكست بارنييه أكد أن الاتحاد الأوروبي ما زال مستعد للمفاوضات مع بريطانيا. لكن مقترحاتها بريطانيا لا تعطي الجواب لجميع المسائل”.

المصدر: سبوتنيك