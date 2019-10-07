العدو الاسرائيلي يعتدي على ممتلكات الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين حملة واسعة لتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين إضافة إلى تحطيم الأشجار في الاراضي الزراعية بمساحات كبيرة في مناطق مختلفة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “في قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة حطم مستوطنون إسرائيليون بحماية من قوات جيش الاحتلال، 36 شجرة زيتون مثمرة في منطقة باب الغول تقع فوق الشارع الالتفافي لقرية بورين جنوب نابلس”، وتابعت “يصل عمر 7 من الأشجار التي تم تحطيمها من قبل المستوطنين الإسرائيليين فوق السبعين عاما اضافة إلى 29 شجرة اعمارها ما بين خمسة إلى ست سنوات تعود ملكيتها إلى المواطنين ناصر قادوس وأحمد محمود النجار”.

واشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال جرفت مساحة واسعة من أرض المواطن حسن حجاج في منطقة حوض المشرفة في قرية فرخة جنوب غرب سلفيت”، وتابعت ان “جرافات اسرائيلية بحماية جيش الاحتلال وضباط من الادارة المدنية قامت بأعمال تجريف في ارضه التي تقدر بـ4 دونمات مزروعة، بـ 153 عنب مثمرة، و10 اشجار صبر، و6 شجرات زيتون مثمرة اعمارها 4 سنوات، و15 شجرة تفاح، إضافة إلى هدم السلاسل بطول 350م وطمر حفرة كانت معدة لبئر جمع مياه الامطار، بحجة أن الارض مصنفة (ب ج) وانها املاك دولة”.

واضافت المصادر ان “قوات الاحتلال الاسرائيلي جرفت نحو 30 دونما من أراضي المواطنين في منطقة وعر أبو المفلفل شرق مدينة الخليل تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام