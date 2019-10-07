أي عمل عسكري أحادي الجانب شمال سوريا سيؤدي لتدهور الوضع الإنساني وزعزعة الاستقرار في المنطقة (الخارجية الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 17:52
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رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوجه بسحب وحدات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بالشرطة الاتحادية
عبد المهدي: القوات الأمنية تسيطر على الموقف ونؤكّد عودة الاستقرار إلى العراق بعد رفع حظر التجوّل
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: نريد إسقاط الفساد وهناك مشاكل حقيقية لكنها تعالج في ظل الدولة وليس بالتخريب
الفياض: طريق كربلاء المقدسة مؤمنة بالكامل من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي لزيارة الأربعين
الحكومة الإيرانية تدعو العراقيين إلى ضبط النفس والحذر من استغلال تحركهم من قبل الأعداء
السفير الإيراني في بغداد يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ويؤكّد دعم طهران للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في العراق
سيرغي لافروف: سنستمر في تعميق التعاون مع العراق عسكرياً وعلى صعيد مكافحة الإرهاب
مسؤول أميركي: القوات الأميركية أخلت موقعي مراقبة بمدينتي تل أبيض ورأس العين شمال سوريا وأبلغت قسد أنها لن تدافع عنها
ترامب: آن الأوان لننهي مشاركتنا بحروب سخيفة لا متناهية وعلى الأتراك والأكراد حل الوضع بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا
رويترز عن مسؤول تركي كبير: أنقرة ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا قبل أن تبدأ الهجوم على قسد
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: واشنطن ستسحب قواتها ونحن مصرون على تطهير منطقة شرق الفرات في أي لحظة
الرئاسة التركية: سنواصل معركتنا ضد "داعش" ولن نسمح له بالعودة بشكل أو بآخر
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: عازمون على حماية أمننا عبر تطهير سوريا من الإرهابيين
قسد: لن نتردد لحظة بالدفاع عن أنفسنا ضد العدوان التركي والقوات الأميركية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من الحدود التركية
قسد: التصريحات الأميركية بعدم التدخل في العملية التركية شمال سوريا كانت مفاجئة وشكلت طعنة في الظهر لنا
الكرملين: نأمل أن تحترم أنقرة وحدة الأراضي السورية حال تنفيذها عملية عسكرية شرق الفرات وندعو لتجنب أعمال تعرقل التسوية
الاتحاد الأوروبي يعرب عن معارضته لأي هجوم تركي في شمال شرق سوريا لأنه سيقوض الجهود المبذولة للحل
الأمم المتحدة: نستعد للأسوأ إثر الإعلان عن عملية تركية وشيكة شمال سوريا وندعو لحماية المدنيين ونحذر من النزوح الكبير
الصحة الفلسطينية: استشهاد فادي حجازي (21 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في شباط/فبراير الماضي شرق جباليا
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين
مراسل المنار: نجاة الراعي اللبناني ماهر حمدان من محاولة خطف من قبل قوة إسرائيلية معادية في جبل السدانة بخراج بلدة شبعا
الرئيس نبيه بري: لبنان لا يقوم بجهد طائفة أو منطقة أو فئة بل بتضافر جهود جميع طوائفه وأبنائه من مقيمين ومغتربين
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دبي: نحن مستمرون بتأمين الدولار للأسواق اللبنانية
رابطة علماء اليمن: استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية بالبحر الأحمر هو تعامل سلبي مع مبادرة الرئيس مهدي المشاط
رابطة علماء اليمن: ندعو القيادة الثورية والسياسية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع دول العدوان ووقف قتلها للشعب اليمني
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي: الحركة حققت فوزاً لا غبار عليه في الانتخابات التشريعية ومن المكابرة إنكار ذلك
الغنوشي: نحن على أبواب مرحلة جديدة سنتشاور فيها مع الجميع وسندعم حكومة يوسف الشاهد لنستطيع تشكيل حكومة شراكة
سفارة الصين في باريس تندد بقوة بانتقادات الاتحاد الأوروبي للحملة الأمنية في هونغ كونغ
الداخلية الفرنسية ترفع درجات الحذر من الخطر الإرهابي من مرتفع إلى مرتفع للغاية بعد مقتل 4 شرطيين على يد زميل لهم
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
أي عمل عسكري أحادي الجانب شمال سوريا سيؤدي لتدهور الوضع الإنساني وزعزعة الاستقرار في المنطقة (الخارجية الفرنسية)
منذ 46 mins
7 October، 2019
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