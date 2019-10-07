باريس تعرب عن قلق بالغ من احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية شمال شرق سوريا (الخارجية الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 17:52

باريس تعرب عن قلق بالغ من احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية شمال شرق سوريا (الخارجية الفرنسية)

منذ 48 mins 7 October، 2019
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