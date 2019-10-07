الوفد الوطني اليمني يلتقي السفير الفرنسي: قوى العدوان تصر على الاعتداء والحصار

التقى الوفد الوطني صباح اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2019م في العاصمة العمانية مسقط بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستوت ونائب السفير الفرنسي في سلطنة عمان و جرى خلال اللقاء مناقشة اخر المستجدات على الصعيد المحلي والاقليمي.

وقد عبر السفير الفرنسي عن تطلعه ان يحل السلام والامن والاستقرار في اليمن معتبرا المبادرة الرئاسية بوقف الصواريخ الباليستية والطيران المسير أحادية الجانب خطوة ايجابية نحو تحقيق السلام متسائلا عن الخطوات السياسية الممكن تحقيقها في اليمن برعاية الامم المتحدة مشيرا إلى جهود فرنسا في التقريب بين وجهات النظر على المستوى الاقليمي لايجاد حلول جذرية على المستوى الاقليمي والدولي تساعد في تخفيف ما يحصل من احتقان نتيجة تصاعد التوتر الامريكي الايراني .

وفي ذات الاتجاه قدم الوفد الوطني توضيحا عن حقيقة الموقف القائم على الارض مشيرا الى ان العدوان السعودي على اليمن لم يتوقف بل زاد من وتيرته حتى على المستوى الانساني حيث تحاصر قوات تحالف العدوان عدد من السفن التجارية وتعزز من وسائل الحصار والقيود الاقتصادية وترفض حتى اللحظة تقديم اي تصور حقيقي لوقف العدوان والحصار بناء على المبادرة الرئاسية واي خطوات انسانية اخرى وهو ما يثبت ان النظام السعودي ومن يقف خلفه ما زالوا متمسكين باستمرارية العدوان والحصار وعليهم ان يتحملوا كافة النتائج المترتبة على خيارهم العدواني تجاه الشعب اليمني.

المصدر: وسائل اعلام يمنية