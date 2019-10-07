سقوط 10 مدنيين على الأقل في هجوم استهدف حافلة في جلال أباد بشرق أفغانستان (مسؤول) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 17:52

سقوط 10 مدنيين على الأقل في هجوم استهدف حافلة في جلال أباد بشرق أفغانستان (مسؤول)

منذ 1 ساعة 7 October، 2019
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