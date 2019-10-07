إدانة متهمين بالقتال ضد الجيش وتقديم الدعم للارهابيين

أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم الفار من وجه العدالة السوري حسام قرقور، وجردته من حقوقه المدنية، بعدما أدانته بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، بقصد القيام بأعمال إرهابية والقتال ضد الجيش اللبناني، والنيل من سلطة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، والسجن سنة واحدة في حق السوري محمد قرقور وشهر واحد للسوري حسين قرقور، بجرم مساعدة الإرهابيين وتقديم الدعم اللوجستي لهم، وبرأت الموقوف بشار قرقور لعدم توفر عناصر جرمية بحقه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام