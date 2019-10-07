الشيخ قبلان عرض التطورات مع وفد رابطة علماء فلسطين

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ظهر اليوم، في مقر المجلس، رئيس “رابطة علماء فلسطين” في لبنان الشيخ بسام كايد على رأس وفد ضم مسؤول العلاقات العامة الشيخ علي اليوسف، الشيخ حسين قاسم والشيخ خالد الزمار، بحضور نائب رئيس المجلس العلامة علي الخطيب، وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ولا سيما على الساحة الفلسطينية.

وأفاد بيان للمجلس، أن “المجتمعين أعربوا عن رفضهم لما يسمى صفقة القرن وضرورة العمل لتبقى القضية الفلسطينية حية في وجدان الامة، موجهين تحية الاكبار الى الشعب الفلسطيني الصامد في ارضه الذي يتصدى بشجاعة عالية للغطرسة الصهيونية. ورحب سماحته بالوفد في مقر المجلس الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الرئيسية وهو يدعم هذه القضية من منطلق انها واجب انساني وديني واخلاقي، ولا يجوز بأي شكل من الاشكال التخلي عن دعم هذه القضية، فالفلسطينيون اخوة واهل لنا وقضيتهم قضيتنا. وطالب سماحته الفلسطينيين بنبذ الخلافات و التعاون والتلاحم في مواجهة الاحتلال الصهيوني لتكون المقاومة هي السبيل لتحرير الارض وانقاذ المقدسات وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام