المؤبد لمتهم بالانتماء لداعش والقتال في صفوفه

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكما غيابيا قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، في حق محمد الإيعالي الملقب بـ”أبو البراء”، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وأدانته بجرم “الانتماء الى تنظيم “داعش” الإرهابي والقتال في صفوفه.

كما حكمت بالسجن سنة واحدة على السوري أحمد الأحمد، بجرم “تحويل أموال إلى الإرهابيين في سوريا، مع علمه بسيرتهم الاجرامية، بغية تمويل أعمالهم الإرهابية، وغرّمته بمبلغ مليون ليرة لبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام