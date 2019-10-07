ترامب يقول إنه يريد ترك الأتراك والأكراد “يحلون الوضع” بعد الانسحاب الأميركي من الحدود السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 15:38

ترامب يقول إنه يريد ترك الأتراك والأكراد “يحلون الوضع” بعد الانسحاب الأميركي من الحدود السورية

منذ 26 mins 7 October، 2019
أخبار موقع المنار

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