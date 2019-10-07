ظريف ينفي تعرض مندوب ايران في الأمم المتحدة لاغتيال بيولوجي

نفى وزير الخارجية محمد جواد ظريف تعرض مندوب ايران في الأمم المتحدة “مجيد تخت روانجي”، لاغتيال بيولوجي. وقال ظريف، في تصريح حول الحالة الصحية لمندوب ايران في الأمم المتحدة، “بعد ذهاب تخت روانجي إلى نيويورك تم تشخيص اصابته بمرض السرطان، إذ أنه لم يكن يعلم بمرضه حينما كان في ايران”، مضيفاً “لو كنا نعلم بمرضه قبل مغادرته الى نيويورك ، فمن المؤكد كنا سنبدأ بمعالجته في ايران ، لكن في اميركا تم تشخيص حالته، وأصر طبيبه أيضا على ضرورة بدء العلاج فوراً”.

وتابع ظريف قائلا “وفقا لتشخیص طبيبه ، أجريت عملية جراحية لـ “تخت روانجي” في نيويورك، ویخضع حاليا لمراحل العلاج الكيميائي”. ونفى وزير الخارجية الايراني تعرض تخت روانجي الى اغتيال بيولوجي في نيويورك. وقال ظريف “أنفي قضية تعرض السيد “مجيد تخت روانجي” لمحاولة اغتيال بيولوجي، وهو يقضي مراحل العلاج الكيميائي في الوقت الراهن”. يذكر ان سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي لم يشارك مع الوفد الايراني في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة العام الجاري بسبب اصابته بمرض السرطان، ويعالج حاليا في أحد مستشفيات نيويورك. وكان “تخت روانجي” يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الاوروبية والاميركية ، وهو أحد اعضاء الوفد الايراني المفاوض مع مجموعة 5+1.

المصدر: وكالة أنباء فارس