نجاة الراعي اللبناني ماهر فارس حمدان من محاولة اختطاف نفذتها قوة إسرائيلية معادية في منطقة جبل السدانة في خراج بلدة شبعا (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2019 - 15:38

نجاة الراعي اللبناني ماهر فارس حمدان من محاولة اختطاف نفذتها قوة إسرائيلية معادية في منطقة جبل السدانة في خراج بلدة شبعا (مراسل المنار)

منذ 32 mins 7 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة