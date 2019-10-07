الرئيس عون: لبنان سيخرج من ظروفه الاقتصادية الصعبة

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا والاجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها ان تعيد العافية الى الاقتصاد الوطني وقطاعات الانتاج”.

وشدد على ان “لبنان قادر على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من الداخل والخارج، خصوصا ان الوحدة الوطنية مصانة والخلافات السياسية لا تؤثر على الموقف الوطني العام”. واشار الى ان “الاتصالات التي قمت بها خلال الثماني والاربعين الساعة الماضية، حققت نتائج ايجابية على صعيد التحركات المطلبية للصيارفة واصحاب محطات المحروقات، وسأواصل هذه المساعي لحل بقية المسائل العالقة”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم، في حضور الوزير السابق يعقوب الصراف، راعي ابرشية نيويورك وسائر اميركا الشمالية للروم الارثوذكس المتروبوليت جوزف زحلاوي، يرافقه نائب رئيس الابرشية فواز الخوري والمدير المالي للابرشية سليم عبود.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام