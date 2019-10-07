قائد الجيش الايراني: لن نتراجع قيد أنملة أمام المتغطرسين

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية “لن تتراجع قيد انملة أمام المتغطرسين”. وخلال تفقده وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري في منطقة عسلوية وجزيرة خارك جنوب البلاد، حضر اللواء موسوي على متن ناقلة نفط تقوم بعملية شحن النفط في رصيف “تي” بجزيرة خارك. واعتبر قائد الجيش الايراني كوادر ناقلات النفط أنهم “من دون مجاملة، مقاتلو الخط الأمامي للحرب الاقتصادية”، قائلاً “هنالك تعاون وتفاهم بمستوى عال بين جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية وصناعة النفط والذي يعود في جذوره الى مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)”.

واشار الى أن “الجيش الايراني قام خلال الاربعين عاماً الماضية، من مرحلة الدفاع المقدس لغاية الآن، بتوفير الأمن لالاف ناقلات النفط”، مضيفاً أن “كوادر الجيش وصناعة النفط كانوا على الدوام فدائيي الشعب والبلاد لاستمرار تدفق الشريان الحيوي للبلاد.” واكد القائد العام للجيش الايراني، “اننا ومنذ اطلقنا نداء “الله اكبر” في البلاد عزمنا على توفير أمن المنطقة بأنفسنا وان نحول دون زعزعة الأمن واثارة التوتر من قبل الاجانب”. وتابع اللواء موسوي، أننا “ومثلما وضعنا ايدينا بأيدي البعض وتمكنا من طرد العدو خلال مرحلة الدفاع المقدس فإننا نقف اليوم أمام أي مؤامرة وتهديد وسننتصر بحول الله وقوته في ظل المقاومة في الحرب الاقتصادية ، وهذا هو وعد الباري تعالى”. واكد القائد العام للجيش الايراني بـ “أننا لا ننوي الاعتداء على أي دولة”، مضيفاً أن “امنيتنا هي الأمن والسلام لجميع دول المنطقة والشعوب الإسلامية ونطمح لأن يعيش الجميع في سلام وهدوء ورخاء.” واكد بالقول، “إننا ومهما كانت الظروف لن نتراجع عن حقوقنا قيد انملة امام المتغطرسين ولا يساورنا الشك بأننا سننتصر وليس ذلك اليوم ببعيد.”

المصدر: وكالة أنباء فارس